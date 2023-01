Mare fuori 3 sbarca direttamente su RaiPlay, e questa volta lo fa con un debutto importante: saranno infatti sei gli episodi della terza stagione che verranno pubblicati in contemporanea il 1 febbraio sulla piattaforma della Rai. Metà stagione quindi sarà disponibile già in streaming quando poi la serie farà il suo esordio lineare, con sei appuntamenti in prima serata su Rai 2 da mercoledì 15 febbraio (subito dopo Sanremo, quindi).

Diretta da Ivan Silvestrini, da un’idea di Cristiana Farina e da lei scritta con Maurizio Careddu, Mare Fuori vede nel cast Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. Composte da 12 episodi ciascuna, le prime due stagioni sono andate in onda sulla Rai nel 2020 e nel 2021, ma il vero successo è arrivato grazie alla pubblicazione su Netflix, dove ha avuto ascolti veramente importanti. La Rai ha quindi già rinnovato la serie anche per una quarta stagione.

MARE FUORI 3 – LA TRAMA

Nella terza stagione di Mare Fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia, una Trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale.

I primi sei episodi della nuova stagione saranno disponibili in esclusiva su #RaiPlay dal 1 febbraio e a seguire verranno caricati gli altri. La messa in onda in Tv è prevista prossimamente su #Rai2 😀 — RaiPlay (@RaiPlay) January 17, 2023