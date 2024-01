Netflix ha condiviso il trailer della serie animata Masters of the Universe: Revolution, il nuovo progetto dedicato alle avventure di He-Man e alla sua lotta contro Skeletor, in arrivo in streaming dal 25 gennaio 2024.

Nei nuovi episodi sarà coinvolto anche il villain Hordak, più volte impegnato in scontri con She-Ra e He-Man durante la storia di Eternia.

Skeletor, inoltre, che si credeva fosse morto durante una battaglia, sarà ancora vivo.

Il cast dei doppiatori della versione originale è composto da Chris Wood, Melissa Benoist, Lena Headey, Meg Foster, Keith David, William Shatner e Mark Hamill.

Il creatore di Masters of the Universe: Revolution è Kevin Smith.

La sinossi ufficiale anticipa:

La tecnologia si scontra con la magia quando He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e non solo in Masters of the Universe: Revolution, il nuovo epico capitolo della battaglia per il castello di Grayskull! Il nuovo Skeletor meccanizzato e armato del potere di Motherboard attacca il cuore di Eternia mentre il principe Adam riflette su una nuova responsabilità e ciò che significa per il suo alter ego He-Man! Adam è obbligato a scegliere tra lo scettro e la spada, tra la vita da re o da eroe! Intanto la nuova maga Teela cerca il segreto della Magia del Serpente tra le nebbie di Darksmoke per ricostruire un regno magico e aiutare He-Man a difendersi dalla più grande minaccia che Eternia abbia mai affrontato: il ritorno del dispotico Hordak, lo spietato leader dell’impero degli Horde.

Fonte: Netflix

