Mercoledì: Jenna Ortega svela il suo costume preferito

In Mercoledì, Jenna Ortega sfoggia innumerevoli outfit, ma l’attrice ha recentemente svelato qual è il suo costume preferito tra quelli indossati nella serie tv di Netflix.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Jenna Ortega svela che il suo costume preferito è quello da gatto visto nell’episodio 2, perché le ricorda quello di Edward Mani di Forbice, e ha spiegato che è stato anche il costume per cui ha richiesto delle modifiche:

A me, in un certo senso, ha ricordato Edward Mani di Forbice perché gran parte del materiale sembrava simile a pelle, ed era patchwork… Inizialmente non potevamo fare pipì.

Abbiamo dovuto andare tutti insieme al guardaroba – io, Emma [Myers] e le controfigure e dire: “Questo è un costume davvero fantastico. Ma abbiamo dovuto tenere la pipì tutto il giorno”. Quindi il giorno dopo ci hanno messo dei buchi e hanno cercato di renderlo un po’ più confortevole.