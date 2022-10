Mercoledì: il nuovo trailer della serie svela Zio Fester!

In occasione del panel di Mercoledì al New York Comic-Con, Netflix ha lanciato il nuovo trailer ufficiale della serie creata da Miles Millar e Alfred Gough che debutterà sulla piattaforma il 23 novembre e il cui pilot verrà presentato in anteprima europea a Lucca Comics and Games.

Nel nuovo trailer viene approfondita la storia della serie, in cui Mercoledì viene mandata nel collegio Nevermore Academy dove i suoi genitori Charles (Luiz Guzmán) e Morticia (Catherine Zeta-Jones) si sono incontrati la prima volta. “C’è qualcosa di sbagliato in questo posto,” esclama la giovane Addams, “e non soltanto perché è una scuola”. C’è infatti un mistero da svelare legato a un mostro assassino in libertà, e Mercoledì è pronta a darsi da fare.

Nel trailer vediamo anche Fred Armisen per la prima volta nei panni dello Zio Fester. Lo trovate qui sopra in italiano o qui sotto in lingua originale.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.