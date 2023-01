Mercoledì rinnovato: Netflix annuncia la 2 stagione con un teaser!

Mercoledì tornerà per una seconda stagione: la notizia era praticamente scontata, ma ora è stata ufficializzata attraverso un teaser e un comunicato. Maggiori dettagli sulla seconda stagione saranno condivisi prossimamente.

In un’intervista esclusiva su Tudum.com i creatori, showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar hanno dichiarato:

È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina.