Con un video a sorpresa, Netflix ha annunciato una nuova serie animata ambientata nel mondo di Minecraft.

Il teaser, che potete vedere qui sopra, è accompagnato da questo annuncio:

È successo: Il gioco più venduto di tutti i tempi e il più grande sistema di streaming al mondo si sono uniti per portare una nuovissima serie animata di Minecraft su Netflix! La notizia è stata data in occasione della celebrazione del 15° anniversario di Minecraft. Ulteriori aggiornamenti in arrivo.

Netflix coprodurrà la serie animata in CG con Mojang Studios, lo sviluppatore svedese del gioco.

Lo studio di animazione canadese WildBrain (Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising, Carmen Sandiego) si occuperà invece dell’animazione.

