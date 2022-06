Monsters & Co La serie - Lavori in corso!

Disney+ ha annunciato ufficialmente la stagione 2 di Monsters & Co La serie – Lavori in Corso!, la serie sequel del film Pixar, con un teaser.

Nel video, che potete vedere qui sopra, vengono raccolti tutti i momenti della stagione uno in cui si dice Due, così da rafforzare il messaggio dell’arrivo di una nuova stagione.

Il debutto dei nuovi episodi è previsto per il 2023, sempre in esclusiva su Disney+.

Nella serie ci sono James P. “Sulley” Sullivan (John Goodman) e Mike Wazowski (Billy Crystal), affiancati da tanti nuovi personaggi. Le puntate della prima stagione hanno raccontato quello che accade nella società dei mostri dopo che si decide di usare le risate dei bambini come fonte di energia al posto della paura. Il nuovo protagonista, Tylor Tuskmon (Ben Feldman), vivrà nuove disavventure con il Monsters, Inc. Facilities Team.

Siete contenti per la stagione 2 di Monsters & Co La serie – Lavori in Corso!? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Tutte le notizie sulla serie sono disponibili nella nostra scheda.

Fonte: YouTube