Moon Girl and Devil Dinosaur: il trailer della serie animata Marvel

Moon Girl and Devil Dinosaur è la nuova serie animata Marvel di cui è stato condiviso il trailer ufficiale.

Il progetto arriverà su Disney Channel il 10 febbraio e il 15 su Disney+.

Al centro della trama c’è la tredicenne Lunella Lafayette, una ragazzina super geniale. La versione del personaggio al centro della trama è stata creata tra le pagine da Amy Reeder e Brandon Montclare nel 2015. Devil Dinosaur è stato invece ideato da Jack Kirby nel 1978.

Nelle puntate Lunella porta per errore Devil Dinosaur, un T-Rex di 10 tonnellate, nella New York del presente, e i due collaborano per proteggere la città dal pericolo.

Tra le voci coinvolte nella versione originale della serie ci sono Diamond White nella parte di Lunella, Fred Tatasciore che sarà Devil Dinosaur, Alfre Woodard nel ruolo della nonna della protagonista, Libe Barer in quello di Casey, manager di Lunella, Sasheer Zamata che sarà la madre Adria, Jermaine Flower nei panni del padre James Jr, Gary Anthony Williams che dà voce al nonno, e Laurence Fishburne nel ruolo di The Beyonder.

Nella lunga lista di guest star, invece, spazio a Gideon Adlon, Pamela Adlon, Anna Akana, Ian Alexander, Alison Brie, May Calamawy, Andy Cohen, Wilson Cruz, Daveed Diggs, Asia Kate Dillon, Luis Guzmán, Maya Hawke, Jennifer Hudson, Dr. Mae Jemison, Josh Keaton, June Diane Raphael, Paul Scheer, Cliff “Method Man” Smith, Cobie Smulders, Wesley Snipes and Tajinae Turner. Recurring stars include Omid Abtahi, Utkarsh Ambudkar, Michael Cimino, Indya Moore e Craig Robinson.

Che ne pensate del trailer di Moon Girl and Devil Dinosaur? Seguirete la serie?

Fonte: ComicBook