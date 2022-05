viene coinvolto nella battaglia ambientata in un aeroporto presente ingrazie a unrealizzato da un fan della Marvel, Tortilla13.

Nello spettacolare montaggio, che potete vedere qui sopra, si assiste a quello che sarebbe accaduto se Marc Spector fosse stato introdotto nel MCU molti anni fa.

Nel video si propone infatti una versione alternativa del famoso scontro, presente nel film diretto dai fratelli Russo, in cui sono coinvolte le varie personalità del personaggio intepretato da Oscar Isaac, dando vita anche a dei momenti esilaranti.

Per ora i vertici della Marvel non hanno svelato che progetti hanno per Moon Knight e i fan dovranno attendere per scoprire in quale progetto sarà coinvolto Oscar Isaac in futuro.

Che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Moon Knight in Captain America: Civil War?

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube