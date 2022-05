Puntuale come per ogni finale di serieha pubblicato l’honest trailer di

Nel video, che potete vedere qui sopra, si scherza inizialmente sul fatto che Marvel Studios abbia utilizzato tutti gli eroi di serie A e serie B, e sia quindi costretta a utilizzare il White Batman per questa nuova fase. Si passa poi a far notare l’assenza delle scene d’azione violente, e il fatto che Oscar Isaac si sia divertito a urlare in più di un momento dello show. Infine, il narratore fa notare che si tratta del terzo prodotto in un anno con un combattimento coi Kaiju (Eternals e Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli) e il quarto con un eroe che incontra altre versioni di se stesso (Doctor Strange nel multiverso della follia, Spider-Man No Way Home e Loki).

Moon Knight è disponibile su Disney+.

