Il primo episodio diè disponibile da un paio d’ore su Disney+, e per l’occasione Marvel Studios ha pubblicato un nuovoe un nuovo

Il video, che potete vedere qui sopra, è incentrato sui ricordi di Steven Grant (Oscar Isaac), e della sua vita passata al fianco di Layla (May Calamawy). Nel frattempo, si può sentire Arthur Harrow (Ethan Hawke) parlare dell’importanza delle diverse identità di Steven.

Nel primo dei poster ufficiali dedicati alla serie invece, che trovate qui sotto, possiamo vedere un simpatico pesciolino rosso in un frullatore. Se avete già visto il primo episodio di Moon Knight, saprete già di chi si tratta, in caso contrario vi lasciamo la sorpresa per la visione.

Moon Knight è disponibile da oggi su Disney+.

Avete già visto il primo episodio di Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube