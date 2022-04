Marvel ha pubblicato un nuovodedicato ad, la nemesi dinella serie attualmente in corso di pubblicazione su Disney+.

Il video riassume gli aspetti fondamentali del personaggio, mostrati nei tre episodi pubblicati finora della serie. Viene ricordato come Harrow abbia lasciato la via di Khonshu per abbracciare quella di Ammit, viene ribadito il suo concetto di giustizia e vengono mostrate alcune scene che mostrano il tatuaggio della sacra bilancia giudicare i discepoli dello zelota.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book