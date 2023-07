The Boys

Questa notte durante il panel al San Diego Comic-Con 2023 dedicato a Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios ha svelato con un trailer i combattenti presenti nel primo Kombat Pack, i pacchetti DLC dedicati al gioco.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, conferma la presenza di Patriota da The Boys, Peacemaker del DC Universe e Omni-Man di Invincible che si uniranno ai veterani Quan Chi, Ermac e Takeda.

Patriota sarà basato sull’aspetto dell’attore Antony Starr nella serie televisiva The Boys, e Peacemaker sarà basato sul look di John Cena della serie omonima di Max creata da James Gunn.

Il Kombat Pack di MK1 sarà acquistabile separatamente ed è incluso nelle versioni Premium e Collector’s Edition del gioco, previsto per il 19 settembre. In passato, tra le guest star del gioco, ci sono stati John Rambo, RoboCop, il T-800 di Terminator, Spawn, Batman, Joker, Alien, Kratos di God of War e tanti altri.

Fonte: YouTube

