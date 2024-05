Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 che rivela il primo gameplay di Patriota, da The Boys.

Direttamente dalla serie The Boys su Amazon Prime Video, Patriota si unirà alle file dei combattenti di Mortal Kombat 1 il 4 giugno, in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, e sarà quindi disponibile per tutti dall’11 giugno.

Patriota è l’essere più potente del pianeta e il leader dei Sette, una squadra d’élite di proprietà e gestita dalla Vought International. Patriota appare come il protettore definitivo, ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto da star e dal suo elevato indice di gradimento: è un assassino narcisista e sociopatico con un appetito insaziabile per l’approvazione, l’essere amato e il potere. La sete di potere di Patriota e l’annientamento dei suoi rivali non si limitano al suo mondo, la sua ira colpirà anche gli sfidanti degli altri reami. Come mostrato nel nuovo video, Patriota si impone sugli avversari con la sua superforza, gli attacchi aerei e la capacità di colpire i nemici coi suoi raggi laser oculari.

Il trailer mostra anche un primo sguardo al gameplay di Ferra, nuovo combattente Kameo DLC che contribuisce agli scontri fornendo diverse mosse di supporto. Ferra sarà disponibile come parte del Kombat Pack e come acquisto singolo a giugno 2024.

Mortal Kombat 1 èil più recente capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat sviluppato dal team di NetherRealm Studios. Con l’introduzione di un universo di Mortal Kombat rinato e con gli epici eroi e antagonisti reinventati come mai prima d’ora, Mortal Kombat 1 offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente rivisto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, insieme a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1 include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile) e una settimana di accesso anticipato per i personaggi aggiuntivi giocabili Omni-Man (già disponibile), Quan Chi (già disponibile), Peacemaker (già disponibile), Ermac (già disponibile), Patriota (disponibile dal 4 giugno) e Takeda Takahashi, oltre a cinque combattenti Kameo DLC (le date di lancio dei personaggi e dei Kameo in arrivo sono ancora da confermare). Il Kombat Pack è già disponibile come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente.

Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

Fonte: Comunicato Stampa