Nella giornata di ieri, Prime Video ha pubblicato un trailer dedicato alle prossime serie tv in uscita, tra cui anche il remake di Mr and Mrs Smith con Donald Glover, che ne ha svelato anche il periodo d’uscita.

La serie tv con Donald Glover e Maya Erskine sarà disponibile a novembre sul catalogo streaming.

Al centro della trama ci sarà la coppia composta da John (Glover) e Jane (Erskine), assunti da una misteriosa agenzia di spie, che devono cercare di gestire la propria attività nel campo dello spionaggio e le difficoltà affrontate nel matrimonio.

Nel cast anche John Turturro, Paul Dano e Michaela Coel, vista in I May Destroy You.

Fonte: Comic Book

