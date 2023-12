Amazon ha condiviso il teaser ufficiale della serie Mr. & Mrs. Smith, in arrivo sulla piattaforma di streaming con tutti gli otto episodi dal 2 febbraio.

Il progetto si ispira all’omonimo film con star Brad Pitt e Angelina Jolie, arrivato nelle sale nel 2005.

Glover è inoltre co-creatore e produttore della serie insieme a Francesca Sloane.

Nel cast ci sono anche Parker Posey, Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano.

Tra gli interpreti annunciati più recentemente ci sono Alexander Skarsgård, Sarah Paulson, Ron Perlman, Eiza Gonzalez, Sharon Horgan, Ursula Corbero, e Billy Campbell.

Le prime due puntate della serie sono state dirette da Hiro Murai, già regista del video musicale This is America.

La sinossi di Mr. & Mrs. Smith

Due sconosciuti solitari trovano lavoro per conto di una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una vita gloriosa fatta di ricchezza, viaggi per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. Il problema: nuove identità in un matrimonio combinato come Mr. & Mrs. John e Jane Smith. Una volta sposati, John e Jane intraprendono missioni ad alto rischio ogni settimana mentre affrontano la loro nuova relazione. La loro complessa storia di facciata diventa ancora più complicata quando scoprono sentimenti reali l’uno per l’altro. Cos’è più rischioso, lo spionaggio o il matrimonio?

Fonte: Amazon

