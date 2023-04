Netflix ha condiviso il teaser e le prime immagini di Mulligan, la nuova serie animata in arrivo il 12 maggio sulla piattaforma di streaming.

Il progetto è stato sviluppato da Tina Fey e Robert Carlock. Nel team di doppiatori ci sono anche Nat Faxon, Chrissy Teigen, Sam Richardson, Dana Carvey, Phil LaMarr, Daniel Radcliffe, Kevin Michael Richardson, Ayo Edebiri e Ronny Cheng.

Nelle puntate si racconta quello che accade quando la Terra viene distrutta da un attacco alieno e un gruppo di sopravvissuti deve gettare le basi per la nuova società, provando a cogliere l’opportunità di imparare dai precedenti errori dell’umanità e aggiustare le cose. O compiere lo stesso errore di nuovo… Probabilmente la seconda opzione.

Faxon sarà Matty Mulligan, un uomo comune di Boston che ha salvato da solo la Terra dall’invasione aliena, ma ora si sta lasciando sfuggire di mano la situazione nata dal suo essere leader di ciò che rimane dell’umanità. L’unica cosa che vuole di più rispetto all’essere amato da tutti è conquistare Lucy, ma questo lo obbligherebbe a pensare per la prima volta a qualcuno di diverso da se stesso.

Teigen avrà il ruolo di Lucy Suwan, che ha avuto una breve storia d’amore con Matty durante l’attacco, quindi ora è in pratica la First Lady, solo che si sono appena incontrati e non hanno nulla in comune. Il personaggio è una reginetta di bellezza che crede profondamente all’America come la si vede negli spot della birra e vuole usare la sua nuova influenza per aiutare a risolvere i problemi del mondo, solo che non ha ancora capito come.

Fey dà voce alla Dottoressa Farrah Braun, una super-scienziata dell’esercito e madre single che sta cercando di ottenere tutto nella vita, ma viene ancora sottovalutata in un mondo che non dovrebbe avere il tempo di preoccuparsi di certe cose.

Richardson avrà la parte di Simon Prioleau, l’unico storico ancora in vita a uno dei consiglieri di Matty, che pensa sia in realtà un nerd inutile. Nel tentativo di salvare ciò che è rimasto della storia umana prima che scompaia, Prioleau è inoltre disposto ad accogliere questa nuova opportunità per reinventarsi come un tizio sicuro e cool, anche se non sta funzionando.

Carvey interpreta il Senatore Cartwright LaMarr, auto-proclamatosi Vice Presidente. L’uomo è un animale politico che vuole ricostruire tutto come era in precedenza, quando le persone come lui erano al potere. L’uomo è costretto a dover fare i conti con l’apatia di Matty e l’empatia di Lucy pur di governare come vuole, ma il suo potere dipende dalla popolarità di Matty, quindi per ora deve sostenerlo.

LaMarr sarà Axatrax, un generale e unico alieno sopravvissuto all’invasione, diventato un prigioniero degli umani, che ritiene inferiori. Axatrax, imprigionato nell’area dedicata al bowling della Casa Bianca, diventa un’improbabile “spalla” su cui Matty può piangere. L’alieno potrebbe però stare semplicemente guadagnando tempo prima di poter segnalare che è il momento di dare il via a una seconda invasione.

Richardson è il cyborg militare TOD-209, sviluppato dal pentagono dal Dottor Braun, ma inviato a combattere contro gli alieni prima che fosse totalmente pronto. Ora sta trascorrendo le sue giornate cercando di non rompere le cose e cercando di ricordare degli spezzoni del suo passato umano.

Edebiri sarà il generale Scarpaccio/Jayson Moody. Il generale era un teenager senza scopo prima di aver trovato l’uniforme su un cadavere, decidendo di indossarla. Ora il giovane è a capo del gruppo Joint Chiefs, e può sparare e far volare elicotteri.

Radcliffe doppia Re Jeremy Fitzhogg, figlio di un lord inglese che lavorava all’ambasciata britannica quando gli alieni hanno attaccato. Tutti in America pensano che sia intelligente in base al suo accento. Quando l’uomo si rende conto di essere l’ultimo britannico a essere sopravvissuto, si auto-proclama re.

Chieng sarà Johnny Zhao, un miliardario di Hong Kong che ha trascorso il periodo degli attacchi divertendosi sul suo yacht con alcune modelle. Ritornato sulla terra a Washington D.C., l’uomo unisce le forze con LaMarr per dare di nuovo importanza al denaro, anche se il mondo non ne ha più bisogno.

La serie è co-creata e prodotta da Robert Carloc e Sam Means, che sono co-showrunner.

Tra i produttori ci sono Tina Fey, David Miner, Eric Gurian, Scott Greenbeerg e Joel Kuwahara.

Che ne pensate del teaser di Mulligan? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline



