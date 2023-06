Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators, di cui è stato diffuso il trailer, è la nuova docuserie targata Netflix in arrivo in streaming il 28 giugno che racconterà la storia del popolare show televisivo.

American Gladiators è stato a lungo una presenza fissa sul piccolo schermo mostrando sfide fisiche tra cittadini americani e ‘gladiatori’.

Il progetto realizzato per la piattaforma di streaming, composto da cinque episodi, permetterà di dare uno sguardo dietro le quinte a quanto accaduto tramite interviste inedite e contenuti d’archivio.

Tra le star di American Gladiators che hanno contribuito alla realizzazione delle puntate ci sono Dan “Nitro” Clark, Debbie “Storm” Clark, Erika “Diamond” Andersch Bunker, Jim “Laser” Kalafat, Lori “Ice” Fetrick, Michael “Gemini” Horton, Raye “Zap” Olson, Shari E “Blaze” Pendleton Mitchell, Shirley “Sky” Eson-Korito, e Steve “Tower” Hennebery.

Muscles & Mayhem racconterà l’ascesa e il crollo di American Gladiators, uno degli spettacoli più visti negli anni ’90 sugli schermi americani. La storia sarà raccontata in prima persona dalle star che erano coinvolte tramite racconti che sottolineano i trionfi, le sconfitte e il caro prezzo pagato per ottenere la fama.

Nel 2014 si era cercato di realizzare un reboot di American Gladiators, progetto poi abbandonato in fase di sviluppo.

Che ne pensate del trailer della docuserie Muscles & Mayhem?

Fonte: ComicBook

