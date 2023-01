Lionsgate+, ex Starzplay, ha pubblicato il trailer ufficiale della serie tv latino americana Nacho.

La serie tv racconterà la storia della star dei film per adulti degli anni ’90 Nacho Vidal, avrà come protagonista Martiño Rivas (“Cable Girls”) e debutterà il 3 marzo.

Oltre a Rivas, nella serie tv ci saranno anche Maria De Nati (“El buen patron”), Andrés Velencoso (“Elite”), Pepa Charro (“Il ministero del tempo”), Edu Soto (“Tu cara me suena”), Miriam Giovanelli (“Coronte”), Carmen Conesa (“Merlí. Sapere Aude”), Montse Guallar (“Il corpo”), Nancho Novo (“Amar es para siempre”), Albert Baró (“Merlí”), Marina Gatell ( “Lalola”), Penélope Guerrero (“Sky Rojo”), Rubén Jiménez (Perímetro Zero), Juan Carlos Vellido (“Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare”), Paola Bontempi (“Lo que se avecina”) e Nuria Herrero (“Madres amor y vida”).

Teresa Fernández-Valdés sarà showrunner e produttrice esecutiva insieme a Ramón Campos. Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo, Flora G. Villanueva e Diego Sotelo hanno curato la sceneggiatura mentre David Pinillos, Beatriz Sanchís e Eduardo Casanova ne saranno i registi.

Fonte: Variety