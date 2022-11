Neighbours: la storica soap opera tornerà sugli schermi grazie a Freevee, nel 2023 le riprese dei nuovi episodi

La soap opera Neighbours ritornerà sugli schermi grazie a Freevee, la piattaforma di Amazon sostenuta dalle inserzioni pubblicitarie, che ha acquistato i diritti del marchio da Network 10, con un nuovo show le cui riprese inizieranno in Australia nel 2023.

La nuova versione della serie debutterà gratuitamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti su Freevee, dove saranno disponibili anche migliaia di puntate delle precedenti stagioni.

L’accordo prevede la distribuzione del progetto su Prime Video in Australia, Nuova Zelanda e Canada.

La nuova stagione continuerà a raccontare la storia degli abitanti di Ramsay Street a Erinsborough, in Australia, un quartiere fittizio di Melbourne. Gli eventi proseguiranno dal finale andato in onda alcuni mesi fa dopo che Channel 5, che sosteneva economicamente la produzione, aveva deciso di concludere il progetto dopo oltre 30 anni e quasi 9.000 puntate. Il finale aveva potuto contare sulla presenza delle star del passato, tra cui Kylie Minogue, Guy Pearce, Jason Donovan e Margot Robbie.

Nel cast torneranno Stefan Dennis, Alan Fletcher, Ryan Moloney e Jackie Woodburne.

Lauren Anderson, responsabile dei contenuti originali e della programmazione di Amazon Studios, ha dichiarato:

Neighbours ha conquistato il suo pubblico per quasi 40 anni, costruendo un seguito dedito e leale che ha guardato le vite e le storie dei personaggi di Ramsay Street. Con il potere dello streaming, siamo in grado di offrire un catalogo di migliaia di episodi di Neighbours per nuovi spettatori per scoprire questa serie leggendaria e per permettere agli attuali fan di rivivere i loro momenti preferiti. Non vediamo l’ora di immergere il pubblico nelle nuove esperienze di Ramsay Street quando faremo il rilancio lo show il prossimo anno per Amazon Freevee e gli utenti di Prime Video.