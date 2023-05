Non ho mai...

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per la stagione finale di Non ho Mai, confermandone anche l’uscita per giugno.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, vediamo anche il ritorno di Ethan (Michael Cimino) pronto a sconvolgere la vita della protagonista Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan).

Nel cast torneranno poi Richa Moorjani nel ruolo della cugina Kamala, Utkarsh Ambudkar che sarà Manish Kulkarni, Poorna Jagannathan che ha la parte della dottoressa Vishwakumar, Ranjita Chakravarty nei panni di Nirmala, Jeff Garrlin, Ramona Young che è Eleanor Wong e Benjamin Norris nei panni di Trent.

Mindy Kaling e Lang Fisher sono ideatori, produttori e showrunner della serie.

Gli episodi finali di Non ho mai… saranno disponibili dall’8 giugno 2023 solo su Netflix.

Cosa ne pensate del trailer della stagione finale di Non ho Mai? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili