Obi-Wan Kenobi, il backstage della serie nel nuovo video featurette

Il canale YouTube di Star Wars ha pubblicato una nuova featurette dedicata al backstage della serie TV di Obi-Wan Kenobi.

Il video, che potete vedere qui sopra, ha per protagonista Krystina Arielle, che nella serie tv dedicata al maestro Jedi fa la comparsa. Durante i quattro minuti, l’attrice si confronta anche con Ewan McGregor, che le da anche dei consigli su come dare il meglio sul set. Si tratta di un contenuto molto interessante, soprattutto per chi vuole vedere cosa succede nei retroscena delle serie tv.

Tutti gli episodi di Obi-Wan Kenobi sono ora disponibili su Disney+.

