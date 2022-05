La seriedebutterà il 27 maggio e unaesclusiva condivisa da IGN mostramentre parla della sua esperienza sul set.

Nel video l’attore racconta del suo amore per la saga, ammettendo l’entusiasmo per poter interpretare il maestro jedi quando era giovane, e vengono mostrati i momenti in cui, prima delle riprese della trilogia prequel, ha potuto scegliere la spada laser di Obi-Wan e si è preparato all’epico scontro con Darth Maul.

McGregor ammette poi che tornare sul set per interpretare ancora una volta il personaggio è stato incredibilmente emozionante e lo ricorderà per sempre.

Ewan, nella nuova serie prodotta per Disney+, affronterà inoltre Darth Vader, interpretato da Hayden Christensen e i fan stanno attendendo un nuovo scontro tra i due personaggi.

Fonte: IGN