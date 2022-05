L’attesa per, in arrivo a fine mese su, è incessante e un fan ha creato un gioco ispirato acon protagonista il cavaliere Jedi.

Giusto in tempo per il 4 maggio (lo Star Wars Day), lo Youtuber Brandon James Greer ha reinventato Obi-Wan Kenobi e Tatooine in uno stile pixel ispirato a The Legend of Zelda A Link to the Past e Link’s Awakening. Nel video, che potete vedere qui sopra, Brandon mostra passo dopo passo il processo di creazione, fino alla colorazione e persino all’animazione di Obi-Wan in un formato 8×8 pixel. Poi ricrea la casa di Ben Kenobi da Una nuova speranza e l’arreda completamente. Infine crea la spada laser, così che il Jedi possa affrontare i nemici che abitano Tatooine.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio. Non c’è ancora una data d’uscita per Andor, ma dovrebbe debuttare entro fine anno.

Cosa ne pensate di questo gioco fan made di Obi-Wan Kenobi simile a The Legend of Zelda? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant