Hulu e RTE hanno condiviso il trailer della nuova dark comedy Obituary.

Le riprese si sono svolte in Irlanda e al centro della trama c’è Elvira Clancy, che si sente un po’ insoddisfatta, anche se ama il suo nuovo lavoro che la vede impegnata a scrivere necrologi.

Quando il suo quotidiano si ritrova in difficoltà e il suo capo le taglia lo stipendio, la giovane si ritrova a essere pagata a singolo necrologio. Quando uccide “per errore”, Elvira si rende conto che ha una sete di sangue che sta per sfuggire al suo controllo.

Nel cast, oltre alla protagonista Siobhán Cullen (The Dry), ci sono anche Michael Smiley, Ronan Raftery, Danielle Galligan e David Ganly.

I sei episodi sono scritti da Ray Lawlor, mentre alla regia ci sono John Hayes e Oonagh Kearney.

Il debutto dello show è previsto in patria per il 26 settembre e, successivamente, su Hulu.

Che ne pensate del trailer di Obituary? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline