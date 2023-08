Apple TV+ ha pubblicato il primo teaser trailer di One-of-a-Kind Marcie, speciale dei Peanuts in arrivo ad agosto.

One-of-a-Kind Marcie ha come protagonista Marcie, introversa che ama la solitudine ma si diverte anche ad aiutare i suoi amici. Mentre si allenano per il campionato di golf della scuola, Marcie accompagna Peppermint Patty come suo caddie, offrendo consigli ponderati e deliberati per aiutarla a vincere. Nel frattempo, dopo aver trovato soluzioni brillanti ai problemi dei suoi compagni di classe, dagli ingorghi nei corridoi alla penuria di pizze all’ora di pranzo, Marcie viene inaspettatamente eletta capoclasse… un ruolo che non avrebbe mai voluto. Spinta improvvisamente sotto i riflettori, Marcie fatica a far fronte alle aspettative del suo nuovo lavoro e si allontana dagli occhi dei compagni. All’inizio del campionato di golf, Marcie è ancora nascosta e Peppermint Patty è costretta a giocare con Charlie Brown come caddie. Ma dopo alcuni saggi consigli e un viaggio di introspezione, Marcie si rende conto che può ancora fare la differenza per i suoi amici e per la scuola: dovrà solo contrastare le aspettative degli altri e farlo a modo suo.

Lo speciale dei Peanuts con protagonista Marcie, sarà disponibile dal 18 agosto, in esclusiva su Apple TV+.

