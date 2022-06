Durante ildi oggi è stato mostrato il first look all’adattamento Netflix die sono stati annunciati nuovi membri del cast.

Nel video, che potete vedere qui sopra, c’è il primo sguardo alle navi della serie, con un focus sul Baratie e le concept art della Merry (la prima nave di Luffy e soci).

Sono stati annunciati anche nuovi membri del cast: Alexander Maniatis sarà Klahadore, Steven Ward sarà Mihawk, Craig Fairbrass avrà il ruolo di Zeff, Langley Kirkwood interpreterà il capitano Morgan, Celeste Loots sarà Kaya e infine Chioma Umeala sarà Nojiko.

La serie, alla quale collaborerà anche Eichiro Oda, sarà composta da dieci episodi nella sua prima stagione. La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Tra gli autori della serie ci sono Matt Owens, Tom Hyndman, Eiichiro Oda e Steven Maeda.

Fonte: YouTube