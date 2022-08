La stagione 7 della serie Outlander, le cui riprese sono iniziate lo scorso aprile, introdurrà due nuovi personaggi: Denzell e Rachel Hunter, fratello e sorella quaccheri che lavorano come medici e incrociano la strada di Claire e Jamie Fraser durante la Guerra d’indipendenza americana. A interpretarli troviamo Joey Phillips (Accused) e Izzy Meikle-Small (Non lasciarmi, Biancaneve e il cacciatore). In un video pubblicato sui canali social della serie, i due attori, in abiti da scena, hanno presentato i loro personaggi, anticipando in particolare come faranno il loro ingresso nella storia:

Phillips: Denzell sente veramente il bisogno di unirsi all’Esercito Continentale come chirurgo, perché crede che la libertà sia un dono di Dio. E così inizia questo viaggio e Rachel parte con lui. Meikle-Small: Lei è comunque un po’ combattuta. Deve partire e pensa “Devo andare con lui, perché non ho nessun altro posto dove andare“.

I due attori hanno poi rivelato se conoscevano la serie prima di fare i provini:

Meikle-Small: Penso che chiunque abbia sentito parlare di Outlander. Voglio dire, è uno show così famoso, con una grande fanbase. L’ho assolutamente guardato, e ho fatto binge watching della sesta stagione quando ho saputo di aver ottenuto la parte. Phillips: Mi sento veramente onorato di far parte della famiglia di Outlander ora. Anche io ho fatto binge watching della sesta stagione e ho iniziato a leggere i libri, che sono fantastici.

Nella sesta stagione, andata in onda negli scorsi mesi sugli schermi americani, i protagonisti Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) continuano a lottare per proteggere le persone che amano nell’America coloniale. Si sono trasferiti nel nuovo Mondo, dove la situazione è particolarmente complicata a livello sociale e politico e devono cercare di trovare la propria pace in un mondo dove sta per scoppiare una Rivoluzione.

Nel cast di Outlander, oltre a Sam Heughan e Caitriona Balfe, ci sono anche Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, Cesar Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane e Caitlin O’Ryan.

Starz ha rinnovato nel mese di marzo la serie per una settima stagione composta da dodici puntate che saranno tratte dal libro An Echo in the Bone.

