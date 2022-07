Partner Track: guarda il trailer della nuova serie con Arden Cho in arrivo su Netflix

La serie Partner Track, con star Arden Cho, ha ora un trailer, in attesa del debutto in streaming su Netflix.

Il progetto si ispira al romanzo scritto da Helen Wan e ha come protagonista Ingrid Yun, una giovane di origine coreana-americana diventata il primo avvocato della sua famiglia. La giovane affronta problemi e ostacoli mentre lavora nello studio legale, prestigioso ma un po’ vecchio stile, Parsons Valentine.

Con il sostegno dei suoi amici, la ragazza supera le sfide professionali facendosi strada nel settore con la speranza di diventare una partner dello studio, dovendo forse sacrificare lo spazio dato all’amore.

La situazione si complica con l’arrivo in scena del suo ex Jeff Murphy (Dominic Sherwood). Nonostante i suoi tentativi di stargli lontano e concentrarsi sul suo percorso, la ragazza non riesce a evitare che l’amore interferisca.

Nel cast dello show ci sono anche Bradley Gibson, Alexandra Turshen, Rob Heaps, Nolan Gerard Funk, Matthew Rauch e Roby Attal.

La serie è sviluppata da Georgia Lee, impegnata anche come showrunner in collaborazione con Sarah Goldfinger.

I dieci episodi della prima stagione arriveranno su Netflix il 26 agosto.

