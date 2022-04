torneranno con lo speciale dedicato allaintitolato, in arrivo venerdì 6 maggio su Apple TV+.

Nel video si vedono i peersonaggi creati da Charles M. Schulz organizzare i festeggiamenti per le proprie madri. Charlie Brown, Linus e Lucy organizzano colazioni, preparano biglietti e cercano di capire come festeggiare nel migliore dei modi. Piperita Patty, tuttavia, non è cresciuta con una mamma. Con l’aiuto di Marcie, tuttavia, la ragazzina si renderà conto che le famiglie sono tutte diverse e alcune persone non hanno la mamma, o ne hanno due.

Patty e tutti i suoi amici capiranno quindi che la Festa della Mamma è un’opportunità per ringraziare la persona nella propria vita che ha un significato importante.

Nello speciale, inoltre, Snoopy intraprende un’epica avventura con Woodstock per andare alla ricerca della mamma del suo piccolo amico pennuto.

Apple ha recentemente siglato un accordo con DHX Media per produrre nuovi contenuti legati al franchise dei Peanuts. I popolarissimi personaggi creati da Charles M. Schultz saranno quindi protagonisti di nuovi programmi originali, come serie tv, speciali inediti e cortometraggi.

