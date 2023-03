Domani rivedremo Pedro Pascal per l’ultimo episodio della prima stagione di The Last of Us e mercoledì nei panni del mandaloriano su Disney+. Ora la megastar ha appena preso parte al progetto più inaspettato e bizzaro che ci si potesse aspettare: uno spot per il mobile game Merge Mansion, di Metacore Games.

Merge Mansion ha fatto parlare di sé per i suoi bizzarri spot pubblicitari, tra cui alcuni con protagonista il premio Oscar Kathy Bates. Al centro della storia troviamo Ursula, una misteriosa nonna che potrebbe o meno aver commesso un omicidio per conto della nipote tradita Maddie. Ci sono coltelli, messaggi scritti col sangue e alcuni minacciosi ferri da calza, ma non c’è un’idea chiara della storia del gioco. (Probabilmente perché non ce l’ha: è un gioco di abbinamenti a tre piuttosto standard).

Ad ogni modo, Pascal entra nel mondo di Merge Mansion nei panni del detective Tim Rockford, che sembra perplesso dai misteri di Merge Mansion. “Tutto porta alla nonna“, dice mentre esamina le prove. “È quasi un gioco perverso“.

Ma il mistero più grande di tutta questa vicenda è solo uno: come hanno fatto a coinvolgere personaggi del calibro di Pedro Pascal e Kathy Bates? Sicuramente quelli di Metacore Games non hanno problemi con il budget.