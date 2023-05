Prime Video ha condiviso online una clip tratta in anteprima da Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima serie comedy dei The Jackal, diretta da Francesco Ebbasta, che sarà disponibile in streaming dall’8 giugno.

Nei sei episodi della prima stagione ci saranno, oltre ai protagonisti Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello, anche cameo di Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Mucciaccia,Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario “Il Ginnasio” Terrone.

Alla produzione ci sono proprio i The Jackal in associazione con Mad Entertainment.

Pesci Piccoli: la trama

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

