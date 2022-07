Sky e Cattleya hanno pubblicato il trailer ufficiale della stagione 2 di Petra, la serie tv con protagonista Paola Cortellesi.

Le quattro nuove storie di Petra, arriveranno su su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 21 settembre. Di seguito i dettagli così come riportati nel Comunicato Stampa ufficiale:

La serie – prodotta da Sky, Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM- vede di nuovo protagonista Paola Cortellesi insieme all’immancabile Andrea Pennacchi. I quattro episodi – diretti da Maria Sole Tognazzi – sono scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Le storie sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. Nella seconda stagione, l’ispettore Petra Delicato e il suo vice Antonio Monte sono alle prese con quattro nuove indagini a Genova: un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio durante il Carnevale, il furto di una pistola – e non una pistola qualsiasi. Forti del loro rapporto ormai consolidato, Petra e Antonio sembrano avere trovato l’equilibrio perfetto. Si potrebbe pensare che non abbiano bisogno d’altro per essere felici, ma la vita riserva sempre delle sorprese. Soprattutto quando si è pronti a rimettersi in discussione, ad accogliere con curiosità i nuovi incontri e a dare ascolto a un ulteriore, inaspettato, desiderio di cambiamento.

Cosa ne pensate del trailer della stagione 2 di Petra? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie su Petra nella nostra scheda.

Fonte: Comunicato Stampa