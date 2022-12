Phoenix: Eden17, Disney+ annuncia il nuovo anime basato sullo storico manga di Osamu Tezuka

Disney+ ha annunciato con un trailer l’adattamento animato di Phoenix: Eden17, basato sullo storico manga di Osamu Tezuka “La Fenice“.

Come potete vedere nel trailer d’annuncio qui sopra, Phoenix: Eden17 tratterà molti dei racconti (se no ntutti) dell’opera di Tezuka. Nel video vediamo fotogrammi di “Nostalgia” la storia che presenta il pianeta dell’Eden, “Universe” ovvero la storia di astronauti che cercano di sfuggire a un disastro nello spazio su un pianeta misterioso, e qualche immagine anche da “Strange Beings” e “Life”.

La Fenice è sempre stata definita da Tezuka come il lavoro della sua vita, e nel corso degli anni alcuni dei racconti hanno ricevuto nel corso degli anni diversi adattamenti. In termini di anime, tra le altre serie, spicca Phoenix 2722, un lungometraggio anime del 1980 che Tezuka ha scritto insieme al regista Taku Sugiyama, ed era vagamente basato su molte delle storie legate insieme in un’unica trama.

Al momento ancora non sappiamo se la serie animata arriverà anche nel nostro paese, dove Disney+ non ha ancora pubblicato nessun anime.

Volete saperne di più su Phoenix: Eden17? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, su inostri canali social.

Fonte: Comic Book