Hasbro e Netflix hanno condiviso il primo trailer dello speciale Power Rangers: Once & Always, ideato per il 30esimo anniversario della serie.

Il video pubblicato online svela il ritorno di Rita Repulsa, che ha un corpo robotico, situazione che obbliga gli eroi a unire le forze, accogliendo anche nuovi arrivi tre le propria fila.

Tra i ritorni ci saranno quelli di David Yost (Billy), Walter Emanuel Jones (Zack), Johnny Yong Bosch (Adam), Steve Cardenas (Rocky), Karan Ashley (Aisha), e Catherine Sutherland (Kat).

Charlie Kersh, invece, avrà la parte della figlia di Trini, animata dalla voglia di vendicare la morte della madre.

La sinossi ufficiale anticipa:

I Ranger affrontano una minaccia conosciuta legata al loro passato. Durante una crisi globale, i protagonisti devono ancora una volta diventare gli eroi di cui ha bisogno il mondo. Ispirato dal leggendario mantra della saga ‘Una volta che sei un Ranger, sei sempre un Ranger’, Once & Always ricorda a tutti che quando diventi un Ranger, sei sempre una parte della famiglia dei Ranger e sei sempre il benvenuto.

Lo speciale arriverà in streaming su Netflix il 19 aprile.

Che ne pensate del trailer dello speciale Power Rangers: Once & Always? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube

