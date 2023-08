Il 6 settembre arriverà su Netflix la docuserie naturalistica Predators, con la voce narrante di Tom Hardy, di cui è stato condiviso il trailer.

Il progetto, composto da cinque puntate, racconta la storia di cinque specie di predatori in varie parti del mondo, mostrando come lottano per sopravvivere nei vari ambienti.

Tra gli animali al centro del progetto ci sono anche orsi polari, ghepardi e dingo, oltre ad altri potenti cacciatori che cercano di mantenere il proprio dominio.

Tra i produttori esecutivi della docuserie ci sono Wendy Drake e Vanessa Coates, mentre a occuparsi del progetto è la casa di produzione True To Nature.

