I Premi Emmy si sono tenuti qualche ora fa dopo lo slittamento della data della cerimonia di premiazione, che normalmente si tiene a settembre, a gennaio, una variazione che è stata causata, ovviamente, dal doppio sciopero di attori e sceneggiatori che ha fermato Hollywood per svariati mesi nel corso del 2023.

Come avviene anche durante la Notte degli Oscar, anche i Primetime Emmy Awards, i premi dell’accademia della televisione americana, hanno celebrato la memoria di tutti quegli attori e attrici che hanno fatto grande la TV e che, purtroppo, sono scomparsi nei mesi che hanno preceduto la serata.

Il toccante momento ha visto Charlie Puth e il duo The War and Treaty insieme sul palco per un’esibizione live che ha proposto un medley dell’iconica sigla di Friends, “I’ll Be There For You” dei The Rembrandt, e “See you again” di Wiz Khalifa.

Nel filmato a corredo è stata celebrata la memoria di artisti come Matthew Perry, Andre Braugher, David McCallum, Bob Barker, Paul Reubens, Angela Lansbury, Treat Williams, Angus Cloud, Lance Reddick, Suzanne Somers, Leslie Jordan, Kirstie Alley, Barbara Walters, Alan Arkin.

Potete vedere il video qua sotto, mentre, nella parte superiore della pagina trovate il servizio di E! News.

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

