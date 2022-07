Prisma: Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo ci parlano della serie a Giffoni 2022

Al Giffoni Film Festival 2022 Francesco Alò ha incontrato Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, autori di Prisma, la nuova serie Original italiana che verrà poi presentata Fuori Concorso alla 75esima edizione del Locarno Film Festival. La serie di formazione, scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo e prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo autunno in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Prisma è una serie di formazione, in 8 episodi, che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Fanno parte del cast: Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, Nico Guerzoni.