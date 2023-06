Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare prodotta da MoviMenti e BAO Publishing, è uscita venerdì su Netflix e sta già dominando la classifica italiana. Per soddisfare la curiosità dei tanti fan del fumettista romano che già avevano apprezzato Strappare lungo i bordi, è stata condivisa un’interessante featurette dedicata alla realizzazione della nuova serie, che a differenza della precedente non è basata su un fumetto ed è più lunga (sei episodi da circa mezz’ora ciascuno). Nel video scopriamo i segreti della lavorazione e in particolare le animazioni prodotte dallo studio toscano Doghead Animation, oltre a tanti altri dettagli.

