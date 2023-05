È lo stesso Zerocalcare ad annunciare il trailer finale di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata in sei episodi che uscirà il 9 giugno su Netflix:

Trailer finale alleluja. Aggiungo solo che il “So’ ” a 01:19 non è una prima persona singolare ma terza plurale, che sennò pare che parlavo di me e invece in quel pezzo no.

Il progetto è completamente originale e slegato da Strappare lungo i bordi, torna alla produzione Movimenti Production (ora società del gruppo Banijay) assieme a BAO Publishing. Zerocalcare si occupa di scrittura, regia e doppiaggio.

In Questo mondo non mi renderà cattivo rivedremo ovviamente Zerocalcare, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea.

Questa la trama:

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco,l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

