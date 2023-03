Rennervations: trailer, poster e data del reality con Jeremy Renner

Disney+ ha annunciato con un trailer e un poster, la data d’uscita di Rennervations, docu-reality con Jeremy Renner.

Oltre al trailer, che potete vedere qui sopra, qui sotto trovate il poster ufficiale, con la data d’uscita, prevista per il prossimo 12 aprile, ovviamente su Disney+.

Il docu-reality è prodotto da Boardwalk Pictures, con Renner, Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello tra i produttori esecutivi, la serie è stata presentata dalla stessa Disney a febbraio 2022.

La serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità.

Fonte: Variety