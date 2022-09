Rick and Morty: disponibile la colonna sonora dell’ultimo episodio

Rick and Morty

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio di Rick and Morty andato in onda negli Stati Uniti esplora un genere mai visto nella serie tv, anche nella colonna sonora. Ovviamente, dato l’uscita a dicembre nel nostro paese, proseguite nella lettura solamente se non volete ricevere spoiler.

L’episodio “Night Family” ha dato una svolta horror alla serie tv. Non solo la storia stessa era molto più oscura poiché le versioni “Notturne” della famiglia camminavano come zombi durante il sonno, ma la presentazione generale era anch’essa di tono più oscuro. Questo effetto è stato reso grazie all’illuminazione, dal modo in cui le scene erano composte e, soprattutto, dalla colonna sonora. Composta da Ryan Elder, il canale ufficiale di YouTube di Rick e Morty ha pubblicato la colonna sonora di “Night Family”. Potete sentirla qui sopra.

Vi ricordiamo che oltre alle nuove stagioni di Rick and Morty, è in produzione anche una serie anime, diretta dal regista Takashi Sano. Nel frattempo potete guardare la serie Vindicators 2 su YouTube. La stagione 6 sarà disponibile su Netflix dal 1 dicembre.

Cosa pensate della colonna sonora di questo episodio di Rick and Morty? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo della serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book