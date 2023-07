AMC ha condiviso il trailer della stagione 6 di Ride With Norman Reedus, in arrivo il 10 settembre dopo il debutto di The Walking Dead: Daryl Dixon.

Il video, nonostante sia molto breve, rivela che le guest star delle puntate inedite saranno Keanu Reeves (John Wick: Chapter 4), Adri Law (fondatyore di Paradise Road Show + Reunion Car and Moto Show), Josh Holloway (Yellowstone) e Johnny Knoxville (Jackass).

Nello show si assiste alle esperienze vissute in moto da Norman Reedus in giro per il mondo con una serie di ospiti speciali.

In precedenza lo show ha ospitato Peter Fonda, Dave Chapelle, Sean Patrick Flannery, Josh Brolin, Greg Nicotero e i protagonisti di The Walking Dead Andrew Lincoln, Jeffrey Dean Morgan, Steven Yeun, Austin Amelio, Ryan Hurst, Michael Rooker e Melissa McBride.

Che ne pensate del trailer della stagione 6 di Ride With Norman Reedus? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook