Netflix ha condiviso il teaser della nuova serie Ripley, con protagonista Andrew Scott, in arrivo il 4 aprile in streaming.

Il progetto è un adattamento dei romanzi di Patricia Highsmith e racconterà quello che accade quando Tom accetta un lavoro che lo porta ad avere una vita complessa fatta di menzogne, frodi e omicidi.

Dakota Fanning avrà il ruolo di Marge Sherwood, la fidanzata di Dickie che non si fida di Tom. Nel cast anche Elliot Sumner, Maurizio Lombargi, Margherita Buy e John Malkovich.

Alla sceneggiatura, regia e coinvolto come produttore degli otto episodi c’è Steven Zaillian, regista di The Night Of e sceneggiatore di film come Schindler’s List, Hannibal, Gangs of New York e The Irishman.

La storia segue le vicende di Tom Ripley (Scott), un truffatore che si arrangia nella New York dei primi anni ’60 e che viene assunto da un uomo ricco per viaggiare in Italia per cercare di convincere suo figlio vagabondo Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) a tornare a casa. L’accettazione del lavoro da parte di Tom è il primo passo in una vita complessa di inganno, frode e omicidio.

