Ryan Reynolds ha avuto un’idea davvero originale per festeggiare il compleanno dell’amico e collega Rob McElhenney: una canzone con cui spiegare come si pronuncia il suo cognome, accompagnata da un esilarante video.

Il protagonista di Deadpool è proprietario insieme alla star di It’s Always Sunny In Philadelphia e Mythic Quest della squadra di calcio gallese Wrexham FC e la loro amicizia sta regalando molti momenti memorabili.

Ryan ha infatti coinvolto i compositori Justin Paul e Benji Pasek, con cui ha collaborato in occasione del film Spirited – La magia del Natale, e il team della sua squadra per realizzare il brano in cui si spiega in modo dettagliato, e con divertenti esempi, come si pronuncia il cognome McElhenney.

Reynolds ha inoltre scherzato ipotizzando che la canzone possa in futuro diventare un corso dei tifosi del Wrexham.

Paul, tra i commenti su Instagram, ha ricordato il momento in cui ha ricevuto la telefonata della star in cui gli chiedeva se poteva dargli una mano con una canzone per festeggiare un compleanno. Il compositore ha ammesso che non aveva idea di come si sarebbe sviluppata l’idea.

Ryan e Rob torneranno prossimamente insieme sugli schermi con la seconda stagione della docuserie Welcome to Wrexham, in cui si racconta la loro esperienza nel mondo dello sport dopo aver acquistato la realtà sportiva fondata in Galles nel lontano 1864.

Che ne pensate del video con cui Ryan Reynolds festeggia il compleanno di Rob McElhenney?

