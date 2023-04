Il 26 aprile debutterà su Hulu, con i primi tre episodi la serie Saint X, di cui è stato diffuso il trailer.

La prima stagione è composta da otto episodi e nel cast ci sono Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, Jayden Elijah, West Duchovny, Betsy Brandt, e Michael Park.

Saint X è un dramma psicologico raccontato tramite varie dimensioni temporali e prospettive con al centro la misteriosa morte di una ragazza durante una vacanza ai Caraibi, situazione che porta la sorella ad andare alla ricerca della verità.

Ecco il poster della nuova serie in cui si dichiara che nel resort situato su un’isola emergereanno dei segreti:

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Alexis Schaitkin e la sceneggiatura è firmata da Leila Gerstein (The Handmaid’s Tale), coinvolta anche come produttrice insieme a Dee Rees (Mudbound).

Nel team della produzione ci saranno anche Stephen Williams (Watchmen), David Levine e Zack Hayden di Anonymous Content, Aubrey Graham, Adell “Future” Nur, e Jsason Shrier per DreamCrew Entertainment, Alexis Schaitkin e Steve Pearlman, in collaborazione con ABC Signature.

Che ne pensate del trailer di Saint X? Lasciate un commento!

Fonte: Hulu