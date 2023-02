Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Il canale ufficiale del Saturday Night Live ha pubblicato il promo per la puntata di questa settimana condotta da Pedro Pascal.

La star di The Last of Us e The Mandalorian scopre che dietro le quinte si nasconde un altro ospite: niente di meno che un Clicker.

Come anticipato dal video, che potete vedere qui sopra, Pascal condurrà la puntata del Saturday Night Live nella serata del 4 febbraio.

Pedro Pascal sarà il protagonista della puntata che avrà come ospiti musicali, per la settima volta, i Coldplay. Qui sotto trovate invece un altro video dietro le quinte, in cui Pedro Pascal twerka con un clicker:

Pedro Pascal and Clicker dancing on SNL#TheLastOfUs pic.twitter.com/vVdmyWmxZ6 — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 2, 2023

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: YouTube