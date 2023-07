In occasione dell’uscita di Secret Invasion abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Kingsley Ben-Adir, consumato attore di film come Quella notte a Miami… e serie come The OA e Peaky Blinders, che nello show Marvel Studios interpreta il villain Gravik.

A lui abbiamo chiesto cosa ha fatto per rendere il suo personaggio diverso da altri villain Marvel, e soprattutto come ha lavorato per rendere sfaccettato un generale Skrull così spietato e all’apparenza senza scrupoli, ma convinto di essere nel giusto. Il parallelismo poteva essere con Peaky Blinders, ma l’attore ha citato nientemeno che ZeroZeroZero…

Intervista a cura di Beatrice Pagan, sottotitoli a cura di Aleksandra Daszkilewicz

