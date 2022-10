She-Hulk: il casting di LeapFrog nella nuova clip

Per celebrare il debutto di LeapFrog nel prossimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, disponibile tra circa un’ora su Disney+, Marvel Studios ha pubblicato una clip dedicata al casting del personaggio.

Nella clip, che potete vedere qui sopra, alcuni dei membri del cast di She-Hulk si propongono per il ruolo: tra questi la protagonista Tatiana Maslany, Mark Ruffalo (che si domanda se il pubblico non si confonderà vedendolo fare un altro personaggio) e Ginger Gonzaga, che si è perfino dipinta il volto di verde. Infine, c’è una sorpresa per tutti gli amanti delle rane televisive in coda alla clip.

I primi sette episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

