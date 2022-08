She-Hulk: disastrosi appuntamenti nel nuovo spot

She-Hulk: Attorney at Law, in arrivo la prossima settimana su Disney+, mostrerà la super eroina impegnata in alcuni appuntamenti disastrosi, come messo in evidenza dall’ultimo spot tv pubblicato da Marvel Studios.

Nel video, che potete vedere qui sopra, non solo Jennifer combatte tra la sua vita normale e quella da Hulk, ma partecipa anche a una terapia di gruppo con Emil Blonsky/Abominio, interpretato da Tim Roth.

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 18 agosto.

Che ne pensate del nuovo spot di She-Hulk: Attorney at Law? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube